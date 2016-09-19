ВВС Великобритании принимали участие в авиаударе в районе Дэйр-эз-Зора

В результате авиаудара в районе Дэйр-эз-Зора погибло более 60 сирийских военнослужащих. Великобритания подтвердила участие своих ВВС в авиаударе в районе Дэйр-эз-Зора, сообщает ТВ Центр со ссылкой на СМИ.

Ранее свое участие в бомбардировке подтвердила Дания. По данным ВС Дании, атака была направлена исключительно против "Исламского государства" и они сожалеют о случившимся.

Международная антитеррористическая коалиция преступила к проведению расследования в связи с атакой.

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