ВВС Великобритании принимали участие в авиаударе в районе Дэйр-эз-Зора
В результате авиаудара в районе Дэйр-эз-Зора погибло более 60 сирийских военнослужащих. Великобритания подтвердила участие своих ВВС в авиаударе в районе Дэйр-эз-Зора, сообщает ТВ Центр со ссылкой на СМИ.
Ранее свое участие в бомбардировке подтвердила Дания. По данным ВС Дании, атака была направлена исключительно против "Исламского государства" и они сожалеют о случившимся.
Международная антитеррористическая коалиция преступила к проведению расследования в связи с атакой.
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