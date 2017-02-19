В Великобритании предупредили о возможных терактах со стороны женщин и детей
Секретные службы Соединенного Королевства предупредили о возможных терактах, которые могут быть совершены женщинами или детьми.
Об этом рассказала газета Mail со ссылкой на доклад разведорганов. В нем сообщается, что в стране возрастает угроза терактов со стороны женщин и детей, вернувшихся в Великобританию из Сирии.
Газета приводит выдержки из доклада: «Угроза, которую женщины представляют, возможно, настолько велика, что ее невозможно измерить доступными разведке средствами».
Британская разведка сообщала, что более 850 жителей Великобритании уехали в Сирию или Ирак, и многие из них вступили в ряды террористической организации «Исламское государство» (ИГ - запрещена в РФ).
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