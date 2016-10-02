В Великобритании попросили прекратить антироссийскую пропаганду

В эфире британского радио слушательница в прямом эфире заявила, что слышит слишком много пропаганды против России. Она отметила, что устала от высказываний против РФ.

– Путин отнюдь не "хороший парень", но наше правительство поступает еще хуже, встревая в конфликты по всему миру, – сказала слушательница.

Радиопередача была посвящена сбитому в 2014 году над территорией Украины лайнеру MH17. Слушательница добавила, что Великобритания проводит интервенции по всему миру, а Россия таких действий не допускает, сообщает РИА "Новости".