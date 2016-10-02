В Великобритании попросили прекратить антироссийскую пропаганду
В эфире британского радио слушательница в прямом эфире заявила, что слышит слишком много пропаганды против России. Она отметила, что устала от высказываний против РФ.
– Путин отнюдь не "хороший парень", но наше правительство поступает еще хуже, встревая в конфликты по всему миру, – сказала слушательница.
Радиопередача была посвящена сбитому в 2014 году над территорией Украины лайнеру MH17. Слушательница добавила, что Великобритания проводит интервенции по всему миру, а Россия таких действий не допускает, сообщает РИА "Новости".
Следующая новость В Абхазии из СИЗО сбежали трое заключенных
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии