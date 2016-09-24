В Великобритании переизбран глава Лейбористской партии

На внеочередных выборах в Великобритании был переизбран глава лейбористской партии Джереми Корбин. За него проголосовали 61,8 процента сторонников.

Главным конкурентом Корбина был Оуэн Смит. За него проголосовали 38,2 процента сторонников лейбористской партии. Выборы проходили с 22 августа по 21 сентября, сообщает RT.

Корбин отметил, что намерен сделать Лейбористскую партию двигателем прогресса для Великобритании. Ранее сообщалось, что Корбин выступает против Брексита.