В Великобритании переизбран глава Лейбористской партии
На внеочередных выборах в Великобритании был переизбран глава лейбористской партии Джереми Корбин. За него проголосовали 61,8 процента сторонников.
Главным конкурентом Корбина был Оуэн Смит. За него проголосовали 38,2 процента сторонников лейбористской партии. Выборы проходили с 22 августа по 21 сентября, сообщает RT.
Корбин отметил, что намерен сделать Лейбористскую партию двигателем прогресса для Великобритании. Ранее сообщалось, что Корбин выступает против Брексита.
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