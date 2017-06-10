В Великобритании окончательно определились с составом парламента

В Соединенном Королевстве подвели окончательные итоги досрочных выборов в парламент страны.

По официальным данным, большинство мандатов - 318 - получила Консервативная партия, за ней следуют лейбористы - в парламенте от них будет присутствовать 262 человека, пишет Lenta.ru.

Также в парламент Великобритании войдут Шотландская национальная партия (35 мандатов), Либерал-демократическая партия (12), Демократическая юнионистская партия (10), «Шинн Фейн» (7), Партия Уэльса (4) и Партия «зеленых» (1). Еще одно место получил независимый кандидат Сильвия Гермон.

Однако ни одна из партий не получила простого большинства, поэтому возникает необходимость в создании коалиций. 9 июня премьер-министр страны заявила, что она сформирует правительство из числа «своих друзей», состоящих в Демократической юнионистской партии.