В Великобритании окончательно определились с составом парламента

В Соединенном Королевстве подвели окончательные итоги досрочных выборов в парламент страны.

По официальным данным, большинство мандатов - 318 - получила Консервативная партия, за ней следуют лейбористы - в парламенте от них будет присутствовать 262 человека, пишет Lenta.ru.

Также в парламент Великобритании войдут Шотландская национальная партия (35 мандатов), Либерал-демократическая партия (12), Демократическая юнионистская партия (10), «Шинн Фейн» (7), Партия Уэльса (4) и Партия «зеленых» (1). Еще одно место получил независимый кандидат Сильвия Гермон.

Однако ни одна из партий не получила простого большинства, поэтому возникает необходимость в создании коалиций. 9 июня премьер-министр страны заявила, что она сформирует правительство из числа «своих друзей», состоящих в Демократической юнионистской партии.

Новости по теме
Теги:
События: политика
Следующая новость Трамп запланировал встречу с Путиным в июле

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО