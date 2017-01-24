ВС Великобритании назвал условие для запуска Brexit
Верховный суд Великобритании постановил, что для запуска процедуры входа страны из ЕС правительству необходимо заручиться одобрением парламента.
Своим постановлением ВС поддержал решение, ранее вынесенное Высоким судом Лондона, сообщает РИА «Новости». Агентство отмечает, что это может серьезно затянуть дискуссии по Brexit.
Ранее СМИ сообщали, что ряд британских парламентариев пообещали сделать все возможное, чтобы заблокировать процедуру выхода страны из европейского сообщества, если суд предоставит им такие полномочия.
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