В Великобритании найден 600-летний детский ботинок

В Великобритании во время раскопок обнаружили 600-летний детский кожаный ботинок. Специалисты предполагают, что ребенок, который носил такую обувь, мог жить в XV веке, сообщает

Известно, что находку обнаружила группа археологов во время раскопок в городе Ньютон Эббот. По словам историков, ребенок, носивший такую обувь, мог жить во времена английского короля Генриха V или Генриха VI.

Обувь весьма хорошо сохранилась, что является уникальностью для такого изделия из натурального материала. На месте раскопок также были обнаружены деревянные бочки и 70-сантиметровый гранитный жернов, сообщает «Life.ru»

Археолог Саймон Свон, который принимает участие в раскопках, заявил, что специалисты рассчитывают обнаружить более ранние слои средневекового города. Предполагается, что город Ньютон Эббот основан в XIII веке.