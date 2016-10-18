В Великобритании найден 600-летний детский ботинок

В Великобритании во время раскопок обнаружили 600-летний детский кожаный ботинок. Специалисты предполагают, что ребенок, который носил такую обувь, мог жить в XV веке, сообщает

Известно, что находку обнаружила группа археологов во время раскопок в городе Ньютон Эббот. По словам историков, ребенок, носивший такую обувь, мог жить во времена английского короля Генриха V или Генриха VI.

Обувь весьма хорошо сохранилась, что является уникальностью для такого изделия из натурального материала. На месте раскопок также были обнаружены деревянные бочки и 70-сантиметровый гранитный жернов, сообщает «Life.ru»

Археолог Саймон Свон, который принимает участие в раскопках, заявил, что специалисты рассчитывают обнаружить более ранние слои средневекового города. Предполагается, что город Ньютон Эббот основан в XIII веке.

Новости по теме
Теги:
Места: Европа
Следующая новость На улицах Омска произошла перестрелка

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО