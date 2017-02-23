В Великобритании нашли ядерный бункер с плантацией конопли

Британские полицейские обнаружили в графстве Уилтшир огромную плантацию конопли в подземном ядерном бункере.

По словам полицейских, бункер имеет два уровня, разделенных на 20 комнат, размеры каждой из которых составляют примерно 76х26 метров. Практически во всех растет конопля.

Инспектор полиции Пол Франклин рассказал изданию The Telegraph, что в бункере были обнаружены тысячи растений, а стоимость всей плантации может составлять миллион фунтов стерлингов.

Перед тем как попасть в бункер полицейские задержали на входе в него трех мужчин. Внутри были обнаружены еще трое. Правоохранители предполагают, что они работали здесь в качестве садовников. Все шестеро были арестованы. Трое из них, кроме всего прочего, подозреваются в торговле людьми.