В Великобритании нашли котлы для пиршеств возрастом 2300 лет

В одном из парков Великобритании обнаружены артефакты железного века, которые свидетельствуют о ритуалах и пиршествах, проходивших на данной территории.

Как отмечает «Газета.ru», предметы V-III веков до н. э. найдены в парке Гленфилд в графстве Лестершир. Среди них были 11 котлов, накидки, брошь и меч. Обнаруженная археологами находка указывает на то, что люди проживали на данной территории долгое время и парк был местом пиршеств.

Котлы имеют большие размеры и сделаны из разных материалов. Вместимость котлов составляет 550 литров. Такие объемы говорят о том, что они использовались во время больших пиршеств, на которые съезжались местные жители.

Более точную информацию археологи получат, когда извлекут котлы из почвы, что займет, по примерным подсчетам, 2-3 года.