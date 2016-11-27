В Великобритании начнут новое расследование в отношении Тони Блэра

Группа парламентариев в Великобритании подаст прошение с требованием призвать к ответственности экс-премьера Тони Блэра. Депутаты думают, что он мог намеренно ввести в заблуждение парламент и народ в преддверии войны в Ираке в 2003 году.

Прошение призывает парламентариев признать, что расследование специальной комиссии под руководством сэра Джона Чилкота предоставило "существенные доказательства того, что тогдашний премьер и другие лица предоставляли вводящую в заблуждение информацию по разработке политики правительства в отношении вторжения в Ирак, что показано наиболее четко в сравнении частной переписки с членами правительства США и публичными заявлениями для парламента и народа".

Проведение нового расследования может лишить Блэра членства в Тайном совете Великобритании, сообщает РИА Новости.