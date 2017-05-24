В Великобритании могут вернуть смертную казнь за терроризм

В Великобритании предложили вернуть смертную казнь для осужденных за терроризм.

Авторами инициативы выступили представители партии UKIP, известной как инициатор Brexit.

По словам члена партии Дженис Эткинсон, смертная казнь станет профилактикой подобных преступлений.

Она отметила, что Великобритания находится в состоянии войны, но военные преступления и террор не могут взять верх.

23 мая 22-летний уроженец Манчестера Салман Абеди взорвал бомбу в фойе стадиона «Манчестер арена». В результате теракта погибли 22 человека, еще 59 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает «Федерал пресс».