Вексельберг хочет установить рекорд по облету вокруг Земли
Российский бизнесмен Виктор Вексельберг, возглавляющий группу «Ренова» планирует построить летательный аппарат для совершения беспосадочного кругосветного полета.
Об этом он рассказал президенту России Владимиру Путину на заседании попечительского совета Русского географического общества, сообщает ТАСС.
По словам бизнесмена, аппарат должен быть построен в течение двух лет. Он будет подниматься на высоту в 16 километров и облетит вокруг Земли за пять суток. Вексельберг отметил, что таким образом будет установлен рекорд по высоте, дальности и продолжительности полета.
«Все принципиальные технические решения уже достигнуты, мы сейчас приступили к реализации этого проекта», - добавил бизнесмен.
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