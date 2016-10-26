Вегетарианцы живут дольше

Ученым из Астонского университета получилось доказать весьма неоднозначный факт о том, что на продолжительность жизни человека воздействуют не только гены, но и повседневный рацион. Для этого они провели масштабное исследование, в рамках которого исследовался рацион более 100 тысяч граждан Соединенных Штатов.

В итоге у мужчин и женщин была замечена тенденция к снижению риска ранней смерти в том случае, если они предпочитали отказаться от мясной пищи, сообщает «Актуальные Новости».

При этом, как отмечают эксперты, отречение от мяса нельзя назвать единственно верной панацеей или гарантом долгой жизни. Такой шаг поможет избежать некоторых проблем со здоровьем, только и всего.