Ведущий «Оскара» издевался над Трампом
Телеведущий Джимми Киммел, которому поручили вести церемонию вручения премии «Оскар» в этом году, выбрал объектом насмешек президента США Дональда Трампа.
После каждой колкой шутки в адрес главы США, Киммел ожидал, что Трамп непременно отреагирует комментарием в социальной сети Twitter, но ответа от американского президента так и не последовало.
Комик, находясь на сцене, демонстративно смотрел на экран своего смартфона и, в конце концов, сам послал твит, в котором спросил Трампа, спит ли он.
Киммел также пообещал следить за твиттером Дональда Трампа, сообщает «Экономика сегодня».
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