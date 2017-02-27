Ведущий «Оскара» издевался над Трампом

Телеведущий Джимми Киммел, которому поручили вести церемонию вручения премии «Оскар» в этом году, выбрал объектом насмешек президента США Дональда Трампа.

После каждой колкой шутки в адрес главы США, Киммел ожидал, что Трамп непременно отреагирует комментарием в социальной сети Twitter, но ответа от американского президента так и не последовало.

Комик, находясь на сцене, демонстративно смотрел на экран своего смартфона и, в конце концов, сам послал твит, в котором спросил Трампа, спит ли он.

Киммел также пообещал следить за твиттером Дональда Трампа, сообщает «Экономика сегодня».