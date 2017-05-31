Ведущая CNN лишилась работы из-за провокационного фото
Телеканал CNN уволил актрису и телеведущую Кэти Гриффин, которая неоднократно вела трансляции встречи Нового года.
О решении руководства канала сообщается в Twitter. Поводом для расставания CNN с ведущей послужила фотография, на которой Гриффин держит в руках муляж окровавленной головы президента США Дональда Трампа.
Фото было сделано Тайлером Шилдсом, который сделал себе имя на подобных провокационных снимках. После его публикации Гриффин пошутила, что ей придется бежать в Мексику.
СМИ и пользователи соцсетей раскритиковали актрису за фотографию, что заставило Гриффин публично извиниться. Администрация CNN назвала ее поступок «отвратительным».
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