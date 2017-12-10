Ведущая «Давай поженимся» попала в базу сайта «Миротворец»
Актриса и ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева попала в базу украинского сайта «Миротворец» из-за посещения Крымского полуострова.
Российская актриса оказалась в «черном списке» за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» в Крым и за «незаконную гастрольную деятельность», сообщает «РИА Новости».
Ранее сайт «Миротворец» обнародовал списки журналистов, которые получали аккредитацию для работы в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием контактных данных, после чего некоторые из них стали получать звонки с угрозами.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия владельцев сайта «прямым призывом к расправе над журналистами».
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