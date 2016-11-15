Ведеев стал врио министра экономического развития

Замминистра Алексей Ведев стал исполняющим обязанности министра экономического развития РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в ведомстве.

По словам источника агентства, приказ был подписан еще до задержания министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. До этого врио министра был Евгений Елин, но он уехал в командировку.

Вместе с тем, собеседник «Интерфакса» не смог уточнить в связи с чем врио министра был назначен Елин. В конце прошлой недели Улюкаев заболел, но на этой неделе он должен был лететь в Перу для участия в саммите АТЭС.

По версии следствия, он вымогал 2 миллиона долларов за положительную оценку со стороны Минэкономразвития сделки по продаже госпакета акций «Башнефти» компании «Роснефть».

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