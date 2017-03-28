Вечером на Москву обрушится снегопад и сильная гололедица
МЧС предупреждает москвичей о резком ухудшении погоды в вечерние часы.
Согласно сообщению главного управления МЧС России по Москве, вечером 28 марта ожидается похолодание до отрицательных значений.
В период с 21:00 часа 28 марта до 10:00 утра 29 марта в Москве сохранится северо-западный ветер местами порывами до 14-19 м/с, гололедица и мокрый снег.
В МЧС рекомендовали гражданам обходить рекламные щиты и шаткие строения.
Кроме того, в сообщении отмечается, что аэропорты московской воздушной зоны работают в штатном режиме. Тем не менее, по данным сервиса «Яндекс. Расписание», незначительные задержки рейсов наблюдаются в «Домодедово», где задержано семь рейсов и шесть отменено, еще восемь рейсов задержано и шесть рейсов отменено в «Шереметьево», сообщает «Интерфакс».
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