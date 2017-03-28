Вечером на Москву обрушится снегопад и сильная гололедица

МЧС предупреждает москвичей о резком ухудшении погоды в вечерние часы.

Согласно сообщению главного управления МЧС России по Москве, вечером 28 марта ожидается похолодание до отрицательных значений.

В период с 21:00 часа 28 марта до 10:00 утра 29 марта в Москве сохранится северо-западный ветер местами порывами до 14-19 м/с, гололедица и мокрый снег.

В МЧС рекомендовали гражданам обходить рекламные щиты и шаткие строения.

Кроме того, в сообщении отмечается, что аэропорты московской воздушной зоны работают в штатном режиме. Тем не менее, по данным сервиса «Яндекс. Расписание», незначительные задержки рейсов наблюдаются в «Домодедово», где задержано семь рейсов и шесть отменено, еще восемь рейсов задержано и шесть рейсов отменено в «Шереметьево», сообщает «Интерфакс».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Nike запретил Навальному использовать слоган Just do it

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО