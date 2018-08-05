«Вечером будьте осторожны»: синоптики дали прогноз на 5 августа
Конец недели в московском регионе будет теплым и душным, однако уже к вечеру воздух станет свежим и прохладным благодаря дождям и грозам. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«По-прежнему очень тепло и душно. Большую часть дня можно посвятить безопасному отдыху на открытом воздухе, вечером будьте осторожны!», - приводит его слова телеканал «360».
Ливни пройдут в регионе в период с трех часов дня и до десяти вечера. При этом температура воздуха будет в пределах от 27 до 29 градусов.
Ранее сообщалось, что в Италии и Португалии установится жаркая погода с температурой воздуха до 44-50 градусов.
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