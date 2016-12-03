На вечеринке в Калифорнии заживо сгорели 9 человек

Не менее девяти человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего во время музыкальной вечеринки в американском Окленде (штат Калифорния). Еще как минимум 13 человек числятся пропавшими без вести.

Пожар вспыхнул в здании склада, которое переоборудовано под ночной клуб и место проведения художественных выставок.

В здании в момент происшествия находилось свыше 50 человек, сообщает ТАСС.