Вечеринка школьников в Калифорнии закончилась расстрелом

Девять несовершеннолетних пострадали в результате обстрела участников вечерники в городе Вальехо штата Калифорния.

Школьная вечеринка подходила к концу, когда к дому подъехал автомобиль, откуда вышли два человека в масках. Расстреляв толпу, преступники скрылись.

Общее число пострадавших составило девять человек: восемь получили огнестрельные ранения, один получил травму в давке, отмечает Regnum.

Информации об убитых школьниках не поступало.