Вечеринка школьников в Калифорнии закончилась расстрелом
Девять несовершеннолетних пострадали в результате обстрела участников вечерники в городе Вальехо штата Калифорния.
Школьная вечеринка подходила к концу, когда к дому подъехал автомобиль, откуда вышли два человека в масках. Расстреляв толпу, преступники скрылись.
Общее число пострадавших составило девять человек: восемь получили огнестрельные ранения, один получил травму в давке, отмечает Regnum.
Информации об убитых школьниках не поступало.
Следующая новость Эксперты признали фильм «Матильда» оскорбительным для верующих
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии