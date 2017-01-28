Вдова Владимира Зельдина скончалась на 82-м году жизни

Утром 28 января ушла из жизни Иветта Капралова. Вдова Владимира Зельдина пережила супруга всего на три месяца.

Личная помощница Иветты Капраловой подтвердила информацию о кончине вдовы народного артиста. Причина смерти не уточняется. По предварительным данным, Иветту Капралову кремируют.

Народный артист СССР Владимир Зельдин ушел из жизни 31 октября 2016 года, сообщает РИА "Новости".