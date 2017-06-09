Вдова Виталия Чуркина получила заключение о его смерти

Семья постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, скончавшегося 20 февраля в Нью-Йорке, получила результаты медэкспертизы с заключением о причине его смерти, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, вдова Чуркина имеет весь пакет документов от американской стороны с заключением о причинах смерти.

Представитель МИД РФ также подчеркнула, что документы с результатами медэкспертизы находятся именно у семьи Чуркина, а не у «российской стороны».

В марте анонимный чиновник из мэрии США сообщил, что постпред России при ООН Виталий Чуркин умер от сердечного приступа, сообщает «Федерал пресс».