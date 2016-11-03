Вдова пилота Су-24 Олега Пешкова готова встретиться с главой МИД Турции Чавушоглу

Елена Пешкова, вдова российского летчика Су-24, погибшего 24 ноября 2015 года в Сирии в результате атаки турецких истребителей, выразила готовность встретиться с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

- Как бы ни было больно нашей семье, мы приедем на эту встречу, приедем в Москву, - цитирует Пешкову ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

Ранее глава турецкого МИД сообщил, что правительство страны готово оказать материальную поддержку семье погибшего российского пилота, а он сам готов нанести вдове летчика визит, если получит на это согласие.