Вдова депутата Дениса Вороненкова встретила Пасху в Киеве

Оперная певица и вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова спела на Пасху во Владимирском соборе в Киеве.

Певица присутствовала на торжественной службе в традиционной украинской рубахе (вышиванке) и в юбке с кушаком бордового цвета.

Life.ru приводит подробности процесса выступления Максаковой, отмечая что певица воспевала в церковных текстах горе по смерти мужа. В этом же храме 25 марта прошло отпевание супруга Марии Дениса Вороненкова.

Также в храме присутствовал президент Украины Пётр Порошенко.

Денис Вороненков был убит в 11:30 по местному времени в центре Киева 23 марта 2017 года. 25 марта 2017 года похоронен на Зверинецком кладбище Киева.