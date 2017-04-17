Вдова депутата Дениса Вороненкова встретила Пасху в Киеве
Оперная певица и вдова убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова спела на Пасху во Владимирском соборе в Киеве.
Певица присутствовала на торжественной службе в традиционной украинской рубахе (вышиванке) и в юбке с кушаком бордового цвета.
Life.ru приводит подробности процесса выступления Максаковой, отмечая что певица воспевала в церковных текстах горе по смерти мужа. В этом же храме 25 марта прошло отпевание супруга Марии Дениса Вороненкова.
Также в храме присутствовал президент Украины Пётр Порошенко.
Денис Вороненков был убит в 11:30 по местному времени в центре Киева 23 марта 2017 года. 25 марта 2017 года похоронен на Зверинецком кладбище Киева.
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