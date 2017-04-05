На ВДНХ построят «Парк будущего» с аттракционами

Тематический парк аттракционов планируется создать на участке площадью 17,3 гектара в южной части ВДНХ.

Уже осенью 2018 года парк станет доступным для посетителей. Сначала появятся канатная дорога, три больших аттракциона в новых крытых павильонах; также будут переоборудованы несколько существующих павильонов, в частности «Круговая кинопанорама», «Юные техники», «Хлеб» и «Семена», сообщает РИА Недвижимость.

Строительством парка займется итальянская компания «Pizzarotti & C. S.p.A», которая в 1992 году возводила Диснейленд под Парижем.

Ожидается, что выручка будущего парка аттракционов составит порядка 2,3 миллиарда рублей в год. Стоимость строительства первой очереди составит 11,35 млрд руб.

ВДНХ открылся в 1939 году и сейчас входит в 50 крупнейших выставочных комплексов мира, он занимает 240 гектаров на северо-востоке Москвы. На его территории расположено более 600 объектов, в том числе 47 памятников культуры и 20 исторических объектов. Последняя реконструкция ВДНХ проводилась в 1965 году.

Новости по теме
Теги:
Места: Москва
События: общество
Следующая новость Военком МО опроверг информацию о продлении призывного возраста

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО