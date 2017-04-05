На ВДНХ построят «Парк будущего» с аттракционами

Тематический парк аттракционов планируется создать на участке площадью 17,3 гектара в южной части ВДНХ.

Уже осенью 2018 года парк станет доступным для посетителей. Сначала появятся канатная дорога, три больших аттракциона в новых крытых павильонах; также будут переоборудованы несколько существующих павильонов, в частности «Круговая кинопанорама», «Юные техники», «Хлеб» и «Семена», сообщает РИА Недвижимость.

Строительством парка займется итальянская компания «Pizzarotti & C. S.p.A», которая в 1992 году возводила Диснейленд под Парижем.

Ожидается, что выручка будущего парка аттракционов составит порядка 2,3 миллиарда рублей в год. Стоимость строительства первой очереди составит 11,35 млрд руб.

ВДНХ открылся в 1939 году и сейчас входит в 50 крупнейших выставочных комплексов мира, он занимает 240 гектаров на северо-востоке Москвы. На его территории расположено более 600 объектов, в том числе 47 памятников культуры и 20 исторических объектов. Последняя реконструкция ВДНХ проводилась в 1965 году.