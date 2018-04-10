На ВДНХ открыли скульптуру «Рабочий и колхозница»
Знаменитая скульптура Георгия Мотовилова «Рабочий и колхозница» открыта после реставрации в Центральном павильоне ВДНХ в Москве.
«Москва вообще многим обязана Георгию Ивановичу. Он также оформлял арку северного входа и ряд станций Московского метро», - сказал мэр столицы Сергей Собянин.
Выставка достижений народного хозяйства — выставочный комплекс в Останкинском районе Москвы. Входит в 50 крупнейших выставочных центров мира, сообщает «Экономика сегодня».
Следующая новость Visa и Mastercard создают систему онлайн-переводов
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии