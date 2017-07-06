На ВДНХ открыли наглядное пособие по реновации

В 75-м павильоне ВДНХ заработал шоу-рум, который демонстрирует преимущества реализации программы реновации жилья.

На выставке смоделированы квартиры, в которые будут переселять жителей сносимых пятиэтажек, а также детские площадки, газоны и прочие формы благоустройства. Экспозиция интерактивная – все ее экспонаты посетителям разрешается трогать руками, крутить всевозможные ручки, сообщает НСН. Шоу-рум действует в рамках Московского урбанистического форума.

Глава московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин заверил, что участникам программы реновации будет предоставляться жилье комфорт-класса, построенное с применением лучших отечественных технологий и особых видов материалов.