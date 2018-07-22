Вблизи российской авиабазы в Сирии сбили вражеские дроны
За выходные российские военные дважды отразили атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим. Об этом сообщил представитель авиабазы.
Дроны уничтожили средствами ПВО. Один беспилотник был обнаружен с наступлением темноты. Второй дрон вычислили утром в воскресенье, передает «Коммерсантъ».
По словам представителя авиабазы, в обоих случаях пострадавших и ущерба нет.
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