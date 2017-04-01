Васильевой вернули арестованное судом имущество

Бывший сотрудник департамента имущественных отношений Минобороны РФ Евгения Васильева, осужденная за хищения, получила имущество, ранее арестованное судом в качестве обеспечительной меры.

Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, «в связи с тем, что ущерб полностью возмещен, обеспечительный арест с имущества Васильевой снят». Точной информации о том, что именно возвратили фигурантке дела «Оборонсервиса», нет.

По данным СК РФ, под арестом находились «ювелирные украшения в количестве 1206 штук стоимостью почти 120 млн рублей, часы наручные, 37 штук, общей стоимостью более 7 млн рублей, наличные денежные средства в сумме более 3 млн рублей, денежные средства, находившиеся на банковской карте Васильевой, в сумме 26 млн рублей, денежные средства, находившиеся на счетах подконтрольных Васильевой фирм, в сумме 322 млн рублей, две квартиры в Санкт-Петербурге площадью 107 и 170 кв. м, жилой дом в Ленинградской области площадью 183 кв. м, а также квартира в Молочном переулке в Москве площадью 192 кв. м, гараж в этом же доме площадью 16,5 кв. м и нежилое помещение на Арбате площадью 642 кв. м».

Евгения Васильева была осуждена на 5 лет за многомиллионные хищения при продаже имущества Минобороны. С 23 июля 2015 года она находилась в колонии в поселке Головино Владимирской области. 25 августа того же года Судогодский суд освободил ее по УДО.