Васильева рассказала о сроках перевода студенток-мам на бюджет

Студентки платных отделений вузов, родившие детей в период обучения, смогут перевестись на бюджетное отделение уже в текущем году. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

По ее словам, полностью система перевода будет отлажена в новом учебном году. Мера направлена на то, чтобы предоставить студенткам возможность закончить обучение после рождения ребенка, сообщает НСН.

Инициатива перевода студенток-мам на бюджет исходила от Минобрнауки. В настоящее время она проходит стадию общественного обсуждения, после которой поступит в Минюст.