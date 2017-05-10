Васильева отчиталась о выполнении Минобрнауки «майских» указов

Министерством образования и науки выполнены 20 поручений из 32 по итогам «майских» указов президента России Владимира Путина.

Глава ведомства Ольга Васильева отметила, что в прошлом году удалось превысить установленный порог доли научных публикаций отечественных ученых. В настоящее время он достигает 2,46% от общей доли мировых публикаций.

Министерство решило проблему с местами в детских садах для детей в возрасте от трех до семи лет. Теперь данную программу намерено распространить на детей до трех лет.

В то же время Васильева признала, что Минобрнауки пока не удается достичь показателя в 37% в вопросе образования граждан в возрасте от 25 до 65 лет.

Министр заверила, что в ближайшее время ведомством будут выполнены еще два поручения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

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Места: Россия
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