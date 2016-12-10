Васильева не нашла плагиата в диссертации Мединского

Министр образования и науки России Ольга Васильева сообщила, что докторская диссертация министра культуры Владимира Мединского не содержит плагиата и имеет прекрасные отзывы. Ранее к диссертации чиновника высказывались претензии.

Министр напомнила, что работа Мединского будет рассматриваться диссертационным советом МГУ, который она охарактеризовала как один из самых уважаемых советов.

Участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий в апреле подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить Мединского степени, поскольку диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков", по его словам, абсурдна и не имеет научной ценности, напоминает РИА Новости.

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