«Вашингтонская краска» поможет выявить тромбы и рак

Ученые из Университета штата Вашингтон создали новый краситель для наблюдения за биомаркерами и другими соединениями в режиме реального времени.

Особенность нового красителя, получившего название Washington Red – «Вашингтонская красная», делает заметными определенные молекулы при излучении ближнего инфракрасного диапазона.

Многие существующие на данный момент красители не позволяют четко отличить на изображении помеченные ими молекулы от окружающих тканей, а некоторые могут даже повреждать клетки. Авторы работы выяснили, что все недостатки снимаются при использовании излучения ближнего инфракрасного диапазона и реагирующих на него соединений.

«Ближний инфракрасный диапазон проходит через тело человека, оставляя его практически невидимым и делает краситель, который реагирует на этот свет, идеальным для получения медицинских изображений», – пояснил один из авторов работы, профессор химии из Университета штата Вашингтон Мин Сянь.

Он добавил, что «Вашингтонская красная» является уникальным и недорогим красителем, который вскоре найдет применение во многих областях медицины.

Уточняется, что новый краситель позволит следить за развитием рака и ходом лечения этой страшной болезни. С его помощью также можно обнаруживать тромбы, опухоли и другие образования, говорится в статье, опубликованной в журнале Angewandte Chemie.

Новости по теме
Теги:
Места: США
События: наука, здоровье
Персоны: ученые
Следующая новость Израиль атаковал посты ХАМАС в секторе Газа

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО