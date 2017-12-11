«Вашингтонская краска» поможет выявить тромбы и рак

Ученые из Университета штата Вашингтон создали новый краситель для наблюдения за биомаркерами и другими соединениями в режиме реального времени.

Особенность нового красителя, получившего название Washington Red – «Вашингтонская красная», делает заметными определенные молекулы при излучении ближнего инфракрасного диапазона.

Многие существующие на данный момент красители не позволяют четко отличить на изображении помеченные ими молекулы от окружающих тканей, а некоторые могут даже повреждать клетки. Авторы работы выяснили, что все недостатки снимаются при использовании излучения ближнего инфракрасного диапазона и реагирующих на него соединений.

«Ближний инфракрасный диапазон проходит через тело человека, оставляя его практически невидимым и делает краситель, который реагирует на этот свет, идеальным для получения медицинских изображений», – пояснил один из авторов работы, профессор химии из Университета штата Вашингтон Мин Сянь.

Он добавил, что «Вашингтонская красная» является уникальным и недорогим красителем, который вскоре найдет применение во многих областях медицины.

Уточняется, что новый краситель позволит следить за развитием рака и ходом лечения этой страшной болезни. С его помощью также можно обнаруживать тромбы, опухоли и другие образования, говорится в статье, опубликованной в журнале Angewandte Chemie.