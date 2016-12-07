В Вашингтоне заявили о продолжении переговоров с Москвой по САР
Переговоры между США и Россией по ситуации в Сирии еще не завершены. Госдепартамент готов продолжить диалог, если он будет конструктивным, заявил представитель ведомства Марк Тонер.
Он отметил, что в настоящее время ведется доработка деталей этих переговоров. При этом Тонер признал, что «пока не о чем объявлять», передает «Интерфакс». Он пояснил, что не хотел бы говорить о тех вещах, обсуждение которых в ходе переговоров пока остается под вопросом.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что США внезапно отозвали свои предложения по Сирии относительно вывода боевиков. Он также посетовал на то, что пока серьезного диалога между Москвой и Вашингтоном по САР не получается.
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