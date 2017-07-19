Вашингтон выступил в защиту «Свидетелей Иеговы» в России

В Госдепартаменте США призвали Россию разрешить деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы».

Официальный представитель американского ведомства Хизер Науэрт назвала запрет организации «еще одним свидетельством тенденции по преследованию религиозных меньшинств в России». Она призвала Москву отменить его, а также освободить любых представителей религиозных меньшинств, задержанных по подозрению в экстремизме.

«Все религиозные меньшинства должны пользоваться свободой религии и собраний без какого-либо вмешательства, как это гарантировано Конституцией Российской Федерации», - цитирует заявление Науэрт РИА «Новости».

Некоторое время назад Верховный суд России вынес решение о запрете деятельности «Свидетелей Иеговы» в стране на основании признания ее экстремистской. В организации намерены обжаловать это решение.

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Теги:
Места: Россия, США
События: Религия
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