Вашингтон выступил в защиту «Свидетелей Иеговы» в России
В Госдепартаменте США призвали Россию разрешить деятельность религиозной организации «Свидетели Иеговы».
Официальный представитель американского ведомства Хизер Науэрт назвала запрет организации «еще одним свидетельством тенденции по преследованию религиозных меньшинств в России». Она призвала Москву отменить его, а также освободить любых представителей религиозных меньшинств, задержанных по подозрению в экстремизме.
«Все религиозные меньшинства должны пользоваться свободой религии и собраний без какого-либо вмешательства, как это гарантировано Конституцией Российской Федерации», - цитирует заявление Науэрт РИА «Новости».
Некоторое время назад Верховный суд России вынес решение о запрете деятельности «Свидетелей Иеговы» в стране на основании признания ее экстремистской. В организации намерены обжаловать это решение.
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