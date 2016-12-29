Вашингтон ввел новые санкции против России из-за приписываемых ей кибератак

Министерство финансов США распространило сообщение о том, что в связи с кибератаками, направленными против американской избирательной системы, Соединенные Штаты вводят дополнительные санкции в отношении России.

В новый американский черный список включены Владимир Алексеев, Сергей Гизунов, Евгений Богачев, Игорь Коробов и Игорь Костюков. Все они, по данным ведомства США, работают в ГРУ Генштаба ВС РФ, - сообщает ТАСС.

В тот же список попал Алексей Белан, приводится целый ряд его прозвищ и данные не только о российском, но и о латвийском гражданстве.

Также Соединенные Штаты ввели санкции против ФСБ, ГРУ Генштаба РФ из-за приписываемых России хакерских атак.