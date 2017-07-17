Вашингтон вступился за демократию в Венесуэле

В США выразили обеспокоенность ситуацией в Венесуэле и столкновения между сторонниками властей и оппозиции.

«Мы осуждаем насилие… и попытки правительства разрушить демократию в Венесуэле. Мы хотим вновь призвать провести свободные и справедливые выборы», - цитирует РИА «Новости» заявление официального представителя Белого дома Шона Спайсера.

Ранее стало известно, что венесуэльская оппозиция организовала референдум против созыва учредительного собрания для подготовки изменения в основной закон страны. На нем проголосовали более семи миллионов человек. Власти страны назвали референдум незаконным и не признали его результатов.

Протесты в Венесуэле продолжаются более трех месяцев. Поводом для них послужила попытка главы государства Николаса Мадуро ограничить власть Национальной ассамблеи.