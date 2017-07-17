Вашингтон вступился за демократию в Венесуэле
В США выразили обеспокоенность ситуацией в Венесуэле и столкновения между сторонниками властей и оппозиции.
«Мы осуждаем насилие… и попытки правительства разрушить демократию в Венесуэле. Мы хотим вновь призвать провести свободные и справедливые выборы», - цитирует РИА «Новости» заявление официального представителя Белого дома Шона Спайсера.
Ранее стало известно, что венесуэльская оппозиция организовала референдум против созыва учредительного собрания для подготовки изменения в основной закон страны. На нем проголосовали более семи миллионов человек. Власти страны назвали референдум незаконным и не признали его результатов.
Протесты в Венесуэле продолжаются более трех месяцев. Поводом для них послужила попытка главы государства Николаса Мадуро ограничить власть Национальной ассамблеи.
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