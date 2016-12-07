Вашингтон возложил на Москву «особую ответственность» за судьбу Сирии

Главная стратегическая задача США на данном этапе урегулирования ситуации в Сирии заключается в том, чтобы продолжать давление на Россию. Такое заявление сделал пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

- Я думаю, что стратегия США заключается в оказании давления на Россию, потому что тактика властей Сирии, которую они не просто оправдывают, но и активно поддерживают, приводит к значительным невинным жертвам, - цитирует РИА «Новости» выступление Эрнеста на брифинге в Вашингтоне.

По словам пресс-секретаря, Россия «несет особую ответственность за дипломатическое решение» конфликта в Сирии из-за того, что она «вмешивается в конфликт от имени режима Асада».

Эрнест подчеркнул, что на данный момент существует несколько предложений, способных значительно снизить уровень насилия в Сирии, но все эти предложения должны обсуждаться по дипломатическим каналам.

Представитель Белого дома вновь выдвинул тезис о том, что Россия не борется с терроризмом в Сирии и не пытается урегулировать конфликт в этой стране, а просто выступает на стороне действующего президента Башара Асада.

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