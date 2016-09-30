Вашингтон не уведомлял Москву о прекращении сотрудничества по Сирии

Власти США не уведомляли коллег из России о прекращении двустороннего сотрудничества по Сирии.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в МИД РФ.

- Продолжаются как двусторонние прямые контакты по Сирии на разных уровнях, так и работа соответствующих многосторонних целевых групп в Женеве с участием представителей России и США, - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что США намерены уведомить российскую сторону о прекращении контактов по САР.