Вашингтон составил список требований к Тегерану
Власти США требуют от Ирана прекратить разработку вооружений и поддержку терроризма.
В частности, Вашингтон настаивает на том, что Тегеран не должен заниматься производством межконтинентальных ракет и ракет, способных нести ядерный заряд.
Штаты требуют, чтобы Иран перестал угрожать безопасности Израиля, навигации в Персидском заливе и Красном море, а также прекратил нагнетание конфликта в Йемене.
Наряду с этим Тегерану следует отказаться от хакерских атак в отношении США и отпустить всех задержанных американцев, сообщает РИА «Новости».
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон отказывается от дальнейшего участия в ядерной сделке с Ираном и размораживает ранее введенные санкции.
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