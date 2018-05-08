Вашингтон составил список требований к Тегерану

Власти США требуют от Ирана прекратить разработку вооружений и поддержку терроризма.

В частности, Вашингтон настаивает на том, что Тегеран не должен заниматься производством межконтинентальных ракет и ракет, способных нести ядерный заряд.

Штаты требуют, чтобы Иран перестал угрожать безопасности Израиля, навигации в Персидском заливе и Красном море, а также прекратил нагнетание конфликта в Йемене.

Наряду с этим Тегерану следует отказаться от хакерских атак в отношении США и отпустить всех задержанных американцев, сообщает РИА «Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон отказывается от дальнейшего участия в ядерной сделке с Ираном и размораживает ранее введенные санкции.