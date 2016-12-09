Вашингтон сообщил об уничтожении 168 бензовозов боевиков ДАИШ под Пальмирой

Военно-воздушные силы международной коалиции во главе с США нанесли удар по колонне бензовозов, принадлежащих боевикам ДАИШ (запрещенная в РФ организация), в результате чего было уничтожено 168 грузовиков.

Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США.

«Коалиция систематически наносит удары по нефтяной инфраструктуре, используемой ДАИШ, чтобы ликвидировать потенциальный многомиллионный источник доходов. Данный удар лишит террористов более чем двух миллионов долларов», - цитирует текст документа ТАСС.