Вашингтон сообщил о ликвидации одного из главарей «ан-Нусры»

Пресс-секретарь Пентагона Питер Кук сообщил журналистам о том, что Военно-воздушные силы США и члены международной антитеррористической коалиции ликвидировали одного из главарей группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ организация).

- Мы можем подтвердить, что гражданин Египта и один из главарей «Джебхат ан-Нусра» Абу аль-Фарадж аль-Масри был ликвидирован в результате авиаудара американских ВВС в понедельник, - цитирует Кука ТАСС.

По словам официального представителя американского Министерства обороны, блестяще проведенная операция стала «еще одним ударом по руководству» террористической группировки.

Сообщается также, что Аль-Масри был одним из главарей «Аль-Каиды» в Египте, затем переехал в Сирию для участия в военных действиях. В прошлом этот террорист воевал в Афганистане.