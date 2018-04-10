Вашингтон решил ввести санкции против госдолга РФ
На рассмотрение Конгресса США поступил законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России.
На этот раз американские законодатели хотят запретить любые финансовые операции, которые могут быть связаны с госдолгом России. Наряду с этим поддействие новых санкций могут попасть сделки с ценными бумагами Центробанка России, Федерального казначейства и Фонда национального благосостояния, передает РИА «Новости».
Поводом для расширения ограничений послужило «дело Скрипаля» и ряд других причин, которые не раскрываются.
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