Вашингтон расширил санкции против России
США в очередной раз внесли изменения в санкционный список.
Американский Минфин дополнил его фамилиями 14 российских граждан и названием одной организации. Под санкции, в частности, попали сотрудники ГРУ, ФСБ, а также петербургское «Агентство интернет-исследований», которое, по мнению Вашингтона, пыталось оказать влияние на президентские выборы в США, передает «Интерфакс».
По словам одного из представителей администрации США, новые санкции введены в ответ на кибератаки со стороны России.
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