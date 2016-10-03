Вашингтон приостановил взаимодействие с Россией по Сирии
Госдепартамент США заявил о приостановке взаимодействия с Россией по вопросу соблюдения перемирия в Сирии. Американские дипломаты почеркнули, что это было непростым решением.
«США приостанавливают свое участие в двусторонних каналах связи с Россией, которые были созданы для поддержания режима прекращения боевых действий», - говорится в заявлении официального представителя Госдепа США Джона Кирби.
Тем не менее, Вашингтон для обеспечения безопасности американских военнослужащих и обеспечения борьбы против ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в России) будет продолжать использовать канал связи с Россией для предупреждения конфликтных ситуаций в Сирии, сообщает «Интерфакс».
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