Вашингтон приостановил взаимодействие с Россией по Сирии

Госдепартамент США заявил о приостановке взаимодействия с Россией по вопросу соблюдения перемирия в Сирии. Американские дипломаты почеркнули, что это было непростым решением.

«США приостанавливают свое участие в двусторонних каналах связи с Россией, которые были созданы для поддержания режима прекращения боевых действий», - говорится в заявлении официального представителя Госдепа США Джона Кирби.

Тем не менее, Вашингтон для обеспечения безопасности американских военнослужащих и обеспечения борьбы против ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в России) будет продолжать использовать канал связи с Россией для предупреждения конфликтных ситуаций в Сирии, сообщает «Интерфакс».