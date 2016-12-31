В Вашингтон прилетел самолет за высланными российскими дипломатами

В Вашингтон прибыл спецборт, который доставит в Россию высланных из США дипломатов. Как сообщил представитель посольства России в Вашингтоне Николай Лахонин, лайнер Ил-96 приземлился в вашингтонском аэропорту имени Даллеса.

Ранее в администрации президента России сообщали, что для вывоза российских дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда "Россия" Управления делами президента.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персона нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона, сообщает РИА Новости.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
События: скандалы
Следующая новость Порошенко подвергает жизнь американских сенаторов опасности

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО