В Вашингтон прилетел самолет за высланными российскими дипломатами

В Вашингтон прибыл спецборт, который доставит в Россию высланных из США дипломатов. Как сообщил представитель посольства России в Вашингтоне Николай Лахонин, лайнер Ил-96 приземлился в вашингтонском аэропорту имени Даллеса.

Ранее в администрации президента России сообщали, что для вывоза российских дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда "Россия" Управления делами президента.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персона нон-грата объявлены 35 российских дипломатов.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона, сообщает РИА Новости.