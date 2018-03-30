Вашингтон пообещал ответить на высылку дипломатов
Москва стремится к ухудшению отношений с США. Высылка американских дипломатов служит тому подтверждением. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
Решение Штатов о выдворении российских дипломатов она назвала «адекватным ответом на атаку России на земле Соединенного Королевства». Сандерс добавила, что американская сторона не оставит шаг Москвы без внимания и даст ответ на него.
Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт, в свою очередь, отметила, что у Россия выслала американских дипломатов, не имея на то «законных юридических оснований», сообщает Ura.ru со ссылкой на РБК.
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