Вашингтон поддержит антироссийскую политику Прибалтики
США намерены предоставить прибалтийским странам финансовую помощь для борьбы с «дезинформацией со стороны России».
По словам одного из высокопоставленных чиновников, Латвия, Литва и Эстония получат на указанные цели три миллиона долларов, передает РИА «Новости».
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своими прибалтийскими коллегами поблагодарил их за солидарность с Вашингтоном и высылку российских дипломатов.
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