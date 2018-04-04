Вашингтон поддержит антироссийскую политику Прибалтики

США намерены предоставить прибалтийским странам финансовую помощь для борьбы с «дезинформацией со стороны России».

По словам одного из высокопоставленных чиновников, Латвия, Литва и Эстония получат на указанные цели три миллиона долларов, передает РИА «Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своими прибалтийскими коллегами поблагодарил их за солидарность с Вашингтоном и высылку российских дипломатов.