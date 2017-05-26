Вашингтон не планирует смягчать санкции в отношении России

В настоящее время Администрация США не намерена смягчать или отменять санкции в отношении России.

«Мы не снимаем санкций с России. Возможно, мы посмотрим в сторону ужесточения», - цитирует «Интерфакс» заявление высокопоставленного представителя Белого дома.

Чиновник подчеркнул, что на сохранение действующих ограничений настроен президент США Дональд Трамп.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял о намерении «поладить» с Россией и допускал отмену санкций.