Вашингтон не планирует смягчать санкции в отношении России
В настоящее время Администрация США не намерена смягчать или отменять санкции в отношении России.
«Мы не снимаем санкций с России. Возможно, мы посмотрим в сторону ужесточения», - цитирует «Интерфакс» заявление высокопоставленного представителя Белого дома.
Чиновник подчеркнул, что на сохранение действующих ограничений настроен президент США Дональд Трамп.
В ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял о намерении «поладить» с Россией и допускал отмену санкций.
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